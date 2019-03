Interessenverbände spielen in der Politik oft eine wichtige Rolle. Zu Unrecht werden sie pauschal kritisch gesehen, denn sie können durchaus einen wichtigen Zweck erfüllen, wie der Beirat für Menschen mit Behinderung. Der sorgt gemeinsam mit der Politik für mehr Behindertenfreundlichkeit in der Fächerstadt.

Für Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung ist es oft nicht leicht, sich als Einzelner Gehör zu verschaffen und seine Interessen im gesellschaftlichen Alltag zu vertreten. Deshalb wurde 2003 der Beirat für Menschen mit Behinderung (BMB) gegründet. Er soll diese Interessen vertreten und für mehr Gleichberechtigung in der Fächerstadt sorgen. Alle fünf Jahre wird das Gremium neugewählt (siehe ka-news-Hintergrund). Im Januar begann die Amtszeit des Ende 2018 neu gewählten Beirates.

Der neue Vorstand besteht aus der Vorsitzenden Josefine Schelenz und ihren Stellvertretern Beate von Malottki sowie Artur Budnik. "Wir sind die Vertreter der schwerbehinderten Menschen in der Stadt und somit die Schnittstelle zur Verwaltung. Die Anliegen dieser Menschen reichen wir an die Stadt weiter. Wir bringen aber auch eigene Anträge ein. Wir sind daher sowohl Ansprechpartner wie auch Vertreter", fassen die Vorstandsmitglieder gegenüber ka-news die Aufgaben des BMB zusammen.

Der Beirat soll vor allem die Lebensverhältnisse von Menschen mit Behinderung verbessern, für mehr Barrierefreiheit sorgen und die Inklusion in Kitas, Schulen und beruflicher Bildung vorantreiben sowie die Öffentlichkeit mehr für die Belange von Menschen mit körperlich oder seelischer Beeinträchtigung sensibilisieren. "Die Politik vertritt die Mehrheitsgesellschaft, aber sie kann eben nicht immer alles im Blick haben", erläutert der Vorstand.

Enge Zusammenarbeit mit der Politik

Deshalb arbeitet der BMB eng mit der Stadt zusammen, um sich für mehr Behindertengerechtigkeit einzusetzen. "Es ist sehr wichtig, dass sich jemand mit der Politik auseinandersetzt, der die Mankos kennt, die in der Gesellschaft vorhanden sind. Das muss jemand sein, der die Augen offen hat und in Kontakt steht zu Menschen, die schwerbehindert sind", sagen von Malottki, Schelenz und Budnik im gemeinsamen Gespräch mit ka-news.

Wer unter einem Handicap leidet, hat es oft schwer, allein etwas zu erreichen wie die Vorstandsmitglieder wissen: "Jeder hat zudem auch individuelle Wünsche. Deshalb ist dieses Gremium sehr wichtig, welches die Forderungen und Wünsche ein wenig zusammenfasst und bündelt."

Die Mitglieder des Gremiums sind im Sozial-, Planungs- und Jugendhilfeausschuss des Gemeinderates in beratender Funktion vertreten. Bei vielen Themen wird der Beirat aktiv in die Planung einbezogen, so unter anderem wenn es um die Gestaltung der Bahnhaltestellen geht. Um Barrierefreiheit und Blindenleitsysteme zu schaffen, wird eng mit der Kasig (Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft), dem Stadtplanungsamt sowie den VBK (Verkehrsbetriebe Karlsruhe) kooperiert.

Ein "Sprachrohr für alle Menschen"

"Des Weiteren ist die Politik auch bei uns zu Gast", so der Vorstand. Bei den Sitzungen des Gremiums nehmen stets Vertreter der verschiedenen Gemeinderatsfraktionen teil. So können sie aus erster Hand erfahren, welche Themen den Beirat und die schwerbehinderten Menschen der Stadt beschäftigen.

In der neuen Amtsperiode wird die Barrierefreiheit einen großen Schwerpunkt in der Arbeit des Beirates bilden: "Es geht dabei um barrierefreie Bürgerbüros, die barrierefreie Gestaltung des neuen Wildparkstadions, Barrierefreiheit am Hauptbahnhof oder in der Gastronomie", heißt es.

Es sollen zudem noch konsequenter sämtliche Menschen mit Behinderung Unterstützung erhalten: "Wichtig ist, dass wir ein Sprachrohr werden für alle Menschen mit Behinderung. Wir wollen eine möglichst große Bandbreite verschiedenster Behinderungen abdecken, also nicht nur Unterstützung bieten für Menschen mit körperlichen Behinderungen oder Blinde und Gehörlose, sondern auch Unterstützung bieten für Menschen mit geistiger und psychischer Beeinträchtigung", erklärt der Vorstand.

Fortschritte am Hauptbahnhof

Außerdem spielt das Thema Inklusion eine wichtige Rolle, insbesondere an Schulen und somit die verstärkte Unterstützung von Eltern, die sich für eine "inklusive Beschulung ihres Kindes" entscheiden. Dafür gibt es die sogenannten "Elternlotsen", also den Verein "Eltern und Freunde für Inklusion", der wie der BMB selbst am "Runden Tisch Inklusion" sitzt. Hier geht es um Austausch darüber, wie Inklusion an Karlsruher Schulen vorangetrieben werden kann.

Bei allem Engagement braucht die Umsetzung der eigenen Themen und Ideen ihre Zeit. "Manches beschäftigt uns über Jahre. Es gibt eine Entwicklung, aber die ist eigentlich nie zu Ende", betonen die Vorstandsmitglieder. Dafür führen sie das Beispiel Hauptbahnhof an.

"Wir sind seit der Gründung des Beirates im Jahr 2003 immer wieder in Gesprächen mit der Direktion des Bahnhofs, um dort Barrierefreiheit zu schaffen. So gab es vor drei bis vier Jahren endlich die Entscheidung, ein Blindenleitsystem zu schaffen. Außerdem gibt es inzwischen am Hinterausgang eine elektronische Tür und behindertengerechte Fahrstühle."

Im vergangenen Jahr bekam der BMB zudem nach eigener Aussage von der Direktion die Zusage, dass bis Ende 2022 alle Bahnsteige mit Blindenleitsystemen versehen werden sollen. "Auch was die Durchsagen angeht soll es künftig ein digitales System geben", ergänzt der Vorstand.

Barrierefreie Homepage

Doch auch behindertengerechte Digitalisierung und Neuen Medien stehen auf der Agenda. So soll die Homepage des BMB künftig barrierefrei gestaltetet werden. Wie das aussehen könnte, erklärt der Vorstand gegenüber ka-news: "Dabei denken wir unter anderem an Gebärdensprachvideos. Als blinder Mensch könnte man wiederum Audios hochladen."

Die digitalen Möglichkeiten sollen auch in anderen Bereichen mehr ausgeschöpft werden. So könnten auch in Museen Audioguides in Gebärdensprache zur Verfügung gestellt werden, umso für mehr Unabhängigkeit der betroffenen Personen zu sorgen, erhofft sich der Vorstand: "Das wäre eine gleichberechtigte Teilhabe am öffentlichen Leben."

Auch bei der Förderung von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung gebe es noch viel zu tun: "Wir müssen zudem für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen für leichte Sprache sorgen. Das ist etwas, was noch in den Kinderschuhen steckt", erklärt der Vorstand.

ka-news-Hintergrund Nach Aussage der Behindertenbeauftragten der Stadt Karlsruhe, Ulrike Wernert, besitzen aktuell über 27.000 Menschen in der Fächerstadt – und damit fast jeder Zehnte – einen Schwerbehindertenausweis. Der Beirat für Menschen mit Behinderung stellt für all diese die Interessenvertretung dar. Das Gremium besteht aus 14 Mitgliedern. Gewählt werden sie gemäß Wahlordnung des BMB von Delegierten, die von Vereinen und Gruppen der Menschen mit Behinderung in Karlsruhe entsandt werden. Der BMB setzt sich wie folgt zusammen: vier Vertreter der Gruppe von körperbehinderten Menschen

zwei Vertreter der Gruppe aufgrund chronischer Krankheit behinderter Menschen

je ein Vertreter aus der Gruppe von sehbehinderten, blinden, gehörlosen, schwerhörigen, geistig- und mehrfachbehinderten, psychisch erkrankten Menschen mit Behinderung

außerdem je ein Vertreter der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung sowie der Frauen mit Behinderung

zusätzlich gehören dem Beirat an: die Behindertenbeauftragte der Stadt, die Behindertenkoordination der Stadt sowie eine in der Behindertenarbeit erfahrene und engagierte Person, die von den Mitgliedern des Beirates auf Vorschlag der Liga der freien Wohlfahrtspflege gewählt wird

