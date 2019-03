vor 1 Stunde Karlsruhe Lkw versus Straßenbahn: Eine Person nach Unfall in Beiertheim-Bulach eingeklemmt, mehrere Verletzte

In einer Eilmeldung berichtet die Polizei von einem schweren Unfall, der sich in Beiertheim-Bulach an der Haltestelle Hardecksiedlung ereignet hat. Ersten Informationen zufolge ist ein Lkw mit einer vollbesetzten Straßenbahn zusammengestoßen.