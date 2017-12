Am kommenden Dienstag, 12. Dezember findet die letzte öffentliche Sitzung des Karlsruher Gemeinderats in diesem Jahr statt. Auf der Tagesordnung des Gremiums stehen 39 Punkte, die es abzuarbeiten gilt.

Der Vorschlag zur Klageerhebung der Stadt gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Bau einer zweiten Rheinbrücke, die Fortführung des Betriebs im Sandkorn-Theater, das Stadtteilkulturkonzept für Grötzingen und der Jahresabschluss 2016 bilden Schwerpunkte der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres. Das teilte die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Außerdem werden sich die Stadträte mit einer neuen Verteilung der Aufgaben in den Dezernaten und der Nachfolge Albert Käufleins beschäftigen. Der Stadtrat wurde im Oktober als Nachfolger von Wolfram Jäger zum Ersten Bürgermeister gewählt. Für Käuflein soll Dirk Müller in die Reihen der CDU-Gemeinderatsfraktion nachrücken. Zu den 39 Punkten, die auf der letzten Plenarsitzung des Jahres stehen, gehören auch Vorhaben im Rahmen der Neugestaltung der Kaiserstraße, die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts, die zukünftige Rechtsform für das Amt für Abfallwirtschaft oder der Freiraumentwicklungsplan Karlsruhe 2017.

Aus den Reihen der Fraktionen kommen Anträge zu Gesprächen mit Ditib über den Bau einer Moschee (CDU), zum "Basler Modell" in Sachen Stadttauben (SPD) oder zu einer Unterzeichnung des Vertrags über ein Verbot von Atomwaffen zur Beratung. In einem interfraktionellen Vorstoß wollen CDU, SPD, Grüne, und FDP die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an einer der vier Karlsruher Gemeinschaftsschulen prüfen lassen.

Die Vorlagen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sind im Internet unter www.karlsruhe.de/b4/gemeinderat.de zu finden. ka-news wird wie gewohnt berichten.