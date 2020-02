vor 1 Stunde Karlsruhe Lernfreunde-Haus für Karlsruher Flüchtlingskinder: Geld für den Schulbus fehlt

Bei der Lösung seines Beförderungsproblems für Flüchtlingskinder hofft das Lernfreunde-Haus Karlsruhe jetzt auf Unterstützung aus dem Landtag. Der Grünen-Abgeordnete Alexander Salomon schlug bei einem Besuch am Montag vor, in eine bestehende Busverbindung zwischen den Erstaufnahmeeinrichtungen in Karlsruhe auch das Lernfreunde-Haus aufzunehmen. Diese Möglichkeit wäre wahrscheinlich nicht mit hohen Kosten verbunden und sollte geprüft werden, sagte er.