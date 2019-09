Leine los: Am Sonntag dürfen im Freibad die Hunde schwimmen gehen!

Im Karlsruher Rheinstrandbad findet zum vierten Mal das Hunde-Schwimmen statt: In der Hauptsaison heißt es für Hunde "draußen bleiben", am Sonntag, 22. September, dürfen die Vierbeiner ausdrücklich im Wellenbecken planschen.

Für Hund und Herrchen gibt es kühlen Badespaß - aber auch Shows und Infostände. Von 10 bis 17 Uhr können sich die Hunde ohne Leinenzwang im Wellenbecken austoben. Sofern Maulkorb-Auflagen bestehen, müssen diese befolgt werden. 2018 hätten fast zweitausend Zwei- und Vierbeiner am Hundeschwimmen teilgenommen, so die Veranstalter - die Karlsruher Bäderbetriebe.

Mit dem Ende der Freibadsaison, wird das Wasser nicht mehr genutzt. Vor Beginn der neuen Badesaison werden in allen Freibadbecken das Wasser abgelassen und komplett gereinigt. Hunde verlieren laut den Karlsruher Bädern nicht mehr Haare als badende Menschen, die Filteranlagen werden daher nicht übermäßig beansprucht.

Für die Hunde ist das Baden gesundheitlich unbedenklich: Herrchen und Frauchen sollen aus hygienischen Gründen sowieso nicht "Mitbaden" und das während der Badesaison zugesetzte Chlor hat sich rasch abgebaut.

"Ein Freibad ist aus hygienischer Sicht sogar unbedenklicher als das Baden in Flüssen, Seen oder Teichen. Algenwuchs, Faulschlamm und sonstige Verunreinigungen zum Beispiel durch die Zufuhr von Abwässern sind im Freiwasser keine Seltenheit. In Küstennähe sind Freibäder eine gute und verträglichere Alternative zum aggressivem Salzwasser", schreiben die Karlsruhe Bäder dazu auf ihrer Homepage.

Für Hund und Halter gibt es ein paar grundlegende Baderegeln zu beachten: Der Hund benötigt einen gültigen Impfschutz, eine aktuelle Hundemarke und eine Haftpflichtversicherung. Außerdem sollen die Hunde nach dem Baden abgetrocknet werden, um Abkühlung oder Sonnenbrand zu vermeiden. Damit sich die Hunde nicht verheddern, empfiehlt es sich das Halsband während des Badens abzulegen.