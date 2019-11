vor 3 Stunden Freiburg Lebensgefährlicher Nervenkitzel: Nach Unfällen erhöht Bundespolizei Präsenz an Schienen

Nach Unglücken und Zwischenfällen erhöht die Bundespolizei im Südwesten ihre Präsenz an Bahnanlagen und weitet die Aufklärungsarbeit aus. Gefahren des Bahnverkehrs würden zunehmend unterschätzt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. Es komme immer wieder vor, dass Passanten verbotenerweise Schienen betreten oder dass Menschen auf Waggons und Lokomotiven klettern. Sie begeben sich dabei in Lebensgefahr. Die Beamten reagierten darauf und versuchten, Unfälle zu verhindern.