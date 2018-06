vor 2 Stunden Karlsruhe, Pforzheim, Calw Laute Jubelfeiern nach türkischer Präsidentschaftswahl in der Region

Am Sonntag, zwischen 21.20 Uhr und 24 Uhr haben in Karlsruhe, Pforzheim Calw und Nagold, Anhänger des türkischen Staatspräsidenten dessen Wiederwahl gefeiert. Das berichtet die Polizei am Montag in einer Pressemeldung.