vor 1 Stunde Karlsruhe Langer Weg für die Wasserversorgung: Eine leichtverletzte Person bei Brand einer Gartenhütte in Hagsfeld

Beim Eintreffen der 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr stand am Montagmittag eine Gartenhütte in Hagsfeld in Flammen. Nach gut einer Stunde konnte der Brand vollständig gelöscht werden.