Am heutigen Dienstag fiel am Karlsruher Landgericht das Urteil im Mordprozess Verena Löbnitz. Die 61-Jährige Angeklagte wurde dabei überraschend freigesprochen. Das Gericht sah es als nicht erwiesen an, dass die Putzhilfe für den Tod ihrer ehemaligen Arbeitgeberin Verena Löbnitz und den Brand in deren Wohnung, einen Tag später, verantwortlich ist.

Bereits vergangene Woche hielten die Staatsanwaltschaft und der Sohn der Getöteten, der als Nebenkläger im Prozess auftrat, ihre Plädoyers vor dem Richter. Dabei forderte die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe für die Angeklagte Petra F., die Nebenklage eine Verurteilung wegen Totschlags. Die Verteidigung verlas ihr Plädoyer am gestrigen Montag und forderte darin den Freispruch für die 61-Jährige Petra F.

Am heutigen Dienstag fiel am Karlsruher Landgericht das Urteil - mit überraschendem Ergebnis: Die ehemalige Putzhilfe der Ermordeten wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen. Der 61-Jährigen, die seit August vergangenen Jahres in U-Haft saß, war vorgeworfen worden, die damals 66 Jahre alte Verena Löbnitz im Mai 2017 mit 18 Messerstichen getötet und anschließend deren Wohnung in Brand gesteckt zu haben um so Tatspuren zu vernichten. Der Vorsitzende Richter, Leonhard Schmidt, begründete sein Urteil damit, dass die Indizien letzten Endes nicht für eine Verurteilung ausreichten. Damit folgten die Richter den Forderungen der Verteidigung.

Im Zweifel für den Angeklagten

Pünktlich um 14 Uhr betraten die Richter den Schwurgerichtssaal im Landgericht. Nach Verlesung des Urteils ging ein betretenes Raunen durch den voll besetzten Gerichtssaal. Die Angeklagte Petra F. brach in Tränen aus und musste von ihrem Verteidiger gestützt werden.

In seiner anschließenden, rund einstündigen Urteilsbegründung machte der Vorsitzende Richter deutlich, dass es letzten Endes keine eindeutig belastenden Beweise gegen die Angeklagte gab, die eine Verurteilung rechtfertigten würden. Schmidt verwies auf den berühmten Satz "In dubio pro reo" - sprich: Im Zweifel für den Angeklagten. Diese Zweifel waren bei den Richtern am Ende doch zu groß, um die Angeklagte wegen Mordes und schwerer Brandstiftung schuldig zu sprechen.

Für das Verfahren vor dem Landgericht waren zunächst über 20 Verhandlungstage angesetzt. Es war jedoch ein reiner Indizienprozess, bei dem über 50 Zeugen und sieben Sachverständige gehört wurden. Die Angeklagte Petra F. bestritt von Beginn an jede Beteiligung an dem Mord. Sie machte sich aber mit verschiedenen Verhaltensweisen immer wieder verdächtig.

So hatte sie gegenüber den Ermittlern lange verschwiegen, dass sie die Leiche von Verena Löbnitz schon wesentlich früher fand, als zunächst angegeben. Als Täterin kam sie aus Sicht der Ankläger auch deshalb in Frage, weil sie einen Wohnungsschlüssel hatte und am Tatort DNA-Spuren von ihr gefunden wurden. Auch ihr Verhalten nach der Tat wies auf eine Tatbeteiligung hin.