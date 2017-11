Am Dienstag bestätigt das Landesministerium für Verkehr, dass die Neubaustrecke im Norden von Karlsruhe-Knielingen mit rund 6,1 Millionen Euro gefördert wird. 2020 sollen die ersten Bahnen rollen.

Das Ministerium für Verkehr fördert den Neubau der Straßenbahnstrecke von der bisherigen Endhaltestele Lassallestraße in den Norden von Karlsruhe-Knielingen. Für das Vorhaben mit einem Kostenvolumen von 14 Millionen Euro werden 6,1 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt. Mit diesem Volumen rechneten die Verkehrsberiebe Karlsruhe (VBK) bereits.

"Wir brauchen viele solcher Projekte, um den ÖPNV attraktiver zu machen und den Menschen den Umstieg vom Auto so leicht wie möglich zu machen. Nur so lassen sich die ambitionierten Klimaschutzziele erreichen", wird Verkehrsminister Winfried Hermann in einer Pressemeldung des Ministeriums zitiert. "Die dann direkte Anbindung an das Straßenbahnnetz macht den ÖPNV viel attraktiver. Die neue Straßenbahn wird pünktlicher und zuverlässiger sein, weil sie sich ihre Trasse nicht mit dem Individualverkehr teilen muss."

Das Projekt umfasst eine zirka 1,5 Kilometer lange Strecke mit den barrierefreien Haltestellen Sudetenstraße, Pionierstraße, Egon-Eiermann-Allee und Knielingen/Nord als Endpunkt. Die Bauarbeiten sollen Ende 2018 beginnen. Die ersten Bahnen sollen dann 2020 rollen.

