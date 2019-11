Lager im Hardtwald: Atommüll bleibt bis in die 2060er-Jahre in Karlsruhe

Noch bis in die 2060er-Jahre werden bei Karlsruhe radioaktive Abfälle gelagert. Eigentlich sollen sie rund einen Kilometer unter die Erde, tief hinab ins Bergwerk "Konrad" in Niedersachsen. Doch das ist noch nicht fertig - bis aller radioaktiver Müll aus Karlsruhe abtransportiert sein wird, werden noch Jahrzehnte vergehen.

Abgekapselt vom Karlsruher Stadtteil Eggenstein-Leopoldshafen liegt der Campus Nord der Universität. Rings herum ist Wald, betreten darf das Gelände nur, wer eine Genehmigung hat. Und das hat einen Grund: Denn dort wird nicht nur geforscht, sondern mitten auf dem Campus werden auch radioaktive Abfälle gelagert.

Früher war hier ein Zentrum für Kernforschung (gegründet 1956) mit eigener Wiederaufbereitungsanlage: Die Versuchsanlage sollte die wissenschaftlichen Grundlagen für den Betrieb einer damals geplanten kommerziellen Wiederaufbereitungsanlage im bayerischen Wackersdorf liefern.

Seit über 25 Jahren werden Reaktoren zurückgebaut

1989 wurde das Projekt gestoppt, 1991 der Rückbau beschlossen. Für einen Forschungsreaktor, einen Mehrzwecksforschungsreaktor und flüssiger radioaktiver Abfall (HAWC) aus der Wiederaufbereitungsanlage musste eine Lösung gefunden werden. Die "Atomsuppe", wie der flüssige Abfall genannt wird, wurde eingeschmolzen in das Zwischenlager in Lubmin nahe Greifswald transportiert.

Der Stand des Rückbaus ist von Anlage zu Anlage unterschiedlich. "Der WAK-Rückbau soll bis Mitte der 2030er Jahre, der des Mehrzweckforschungsreaktors bis Mitte 2020er Jahre, der des Forschungsreaktors 2 erst Anfang der 2040er-Jahre abgeschlossen sein," so die für den Rückbau verantwortliche Firma. Die gewünschte "grünen Wiese" ist derzeit noch weit entfernt.

Wieso dauert das so lange? Die ausgedienten Anlagen im Norden der Stadt seien einzigartig, so die KTE. Daher sei der auch der Verlauf des Rückbaus schwer vorherzusehen. "Aus Erfahrungen anderer Projekte kann kaum zurückgegriffen werden", sagt Peter Schira von der Kerntechnischen Entsorgung Karlsruhe (KTE).

Während der hochradioaktive Müll vom Rückbau bereits abtransportiert wurde, lagert der schwach- und mittelradioaktive Mülle weiterhin auf in den Hallen auf dem Campus Nord der Universität. Es soll ein Zwischenlager sein, bis das Endlager - Schacht "Konrad" in Niedersachsen - fertig ist. Das sollte schon eigentlich 2013 - jetzt wird es 2027. Bis dahin bleibt der Müll in Karlsruhe und das führt zu Platzproblemen: Wohin mit dem ganzen Müll?

Wohin mit dem ganzen Atommüll?

Bereits 2015 beschloss daher die Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE), die den Rückbau leitet, zwei neue Lagerhallen zu bauen. Die neuen Hallen werden bis 2021 errichtet - mit ihnen soll die Lagerkapazität auf rund 100.000 Kubikmeter steigen.

Im Moment lagert rund 70.000 Kubikmeter strahlendes Material im Zwischenlager in Karlsruhe. Der Großteil davon stammt aus dem Rückbau der dortigen Anlagen. Doch auch radioaktiver Abfall aus Medizin und Industrie wird dort hingebracht, denn das Zwischenlager ist die Landessammelstelle Baden-Württembergs.

Hochradioaktives Material lagert im Norden der Stadt allerdings nicht und das wird auch im Zuge der Erweiterung des Zwischenlagers so bleiben. Eine der neuen Hallen ist für schwachradioaktiven, die andere für mittelradioaktiven Abfall ausgelegt.

Wie sicher lagert der radioaktive Müll?

Die beiden neuen Hallen werden die alten nicht ersetzen, sondern parallel betrieben. "Die Sicherheitsbestimmungen sind dieselben, dennoch gibt es bauliche Unterschiede, da die behördlichen Anforderungen sich inzwischen geändert haben", so Peter Schira.

Grundlegend lagert der Müll in den neuen Hallen sicherer: Die Lagerhallen sind laut KTE gegen Katastrophen geschützt. Ob Brand, Blitzschlag oder Erdbeben, all das kann laut dem Sicherheitsbericht den neuen Lagerhallen nichts anhaben. Das Gebäude, in dem künftig die mittelradioaktiven Abfälle gelagert sind, soll sogar einem Flugzeugabsturz standhalten.

Sollte der unwahrscheinliche Fall einer unvorhergesehene Katastrophe eintreten, wird im Radius von vier Kilometern um die Anlage evakuiert. Die Anwohner werden per Lautsprecher informiert und müssen sich bevorzugt im eigenen Auto in Sicherheit bringen.

Endlager ist gefunden - doch der Atommüll bleibt

Mit diesen Szenarien muss sich die KTE noch einige Jahre beschäftigen: Solange bis das der Schacht "Konrad" 2027 fertig ist. Der Eröffnungstermin von Schacht Konrad in Salzgitter sollte ursprünglich schon 2013 sein, wurde aber mehrfach verschoben. Schuld waren unter anderem langwierige Prüfverfahren.

Ist das Endlager in Salzgitter fertig, kann der Abtransport beginnen. Er wird erneut viel Zeit in Anspruch nehmen. "Die zuständigen Behörden rechnen mit einer Abgabedauer von 30 bis 40 Jahren", sagt Peter Schira von der Kerntechnischen Entsorgung Karlsruhe (KTE), die das Zwischenlager betreibt. "Am Standort Karlsruhe werden demnach mindestens bis in die 2060er Jahre radioaktive Abfälle gelagert."