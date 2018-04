vor 8 Stunden Paris/Karlsruhe/Müllheim Lage bei Bahn trotz Generalstreik in Frankreich entspannt

Wegen des Generalstreiks bei der französischen Eisenbahn sind am Dienstagmorgen kaum Reisende an den Bahnhöfen im Südwesten gestrandet. Wie ein Sprecher der Bahn in Berlin mitteilte, sei die Lage an den Bahnhöfen im Südwesten entspannt.