Ein Baum aus der Günter-Klotz-Anlage hat einen Ausflug von über einem Kilometer Luftlinie hinter sich. Der Walnuss-Baum war im Februar ausgebuddelt und dann in der Pulitzstraße wieder eingepflanzt worden. Nun ist der Ausflug aber beendet.

"Mit einem sehr ungewöhnlichen Fall von "guerilla gardening" war jüngst das Gartenbauamt konfrontiert: In der Südweststadt Karlsruhes wurde nicht heimlich auf öffentlicher Fläche ausgesät, sondern gleich ein vollständiger Baum entwendet und andernorts wieder abgeladen." Diesen ungewöhnlich Fall beschreibt das Presseamt der Stadt am Mittwoch in einer Meldung.

Walnuss aus Günter-Klotz-Anlage verschwunden

Im Februar stellte nach Angaben der Stadt der zuständige Gärtnermeister in der Günther-Klotz-Anlage fest, dass ein im Herbst frisch gepflanzter Walnussbaum aus der Baumreihe entlang des Karl-Wolf-Weges auf Höhe des Europabades spurlos verschwunden war. Mangels Aussicht auf Erfolg sah die Stadt von einer Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung ab, da keinerlei Hinweise auf Täter oder Tathergang feststellbar waren. Man vermutete, dass der Baum in die Alb geworfen oder zerstört wurde.

Seltsamer Baum in Pulitzstraße

Kurz danach, so die Stadt weiter, fiel jedoch einer Landschaftsarchitektin des Gartenbauamtes in einer Pflanzfläche der Putlitzstraße auf, dass neben einem Baumstumpf einer erst in diesem Winter gefällten Birken-Pappel ein neuer, jedoch völlig unfachmännisch gepflanzter Jungbaum ohne Pflanzgerüst und lediglich mit Sand abgedeckt stand.

Sie fragte daraufhin in der Abteilung Grünflächenpflege nach, weshalb dort "entgegen aller fachlichen Praxis dieses traurige Bäumchen achtlos abgeladen wurde", so die Pressestelle. Im zuständigen Pflegebezirk wie in der Baumpflege wusste man jedoch nichts von einer Baumpflanzung in der Putlitzstraße. Erst als der Gärtnermeister, welcher das Fehlen der Walnuss in der Günther-Klotz-Anlage entdeckte, bestätigte, dass es sich in der Putlitzstraße um den "entlaufenen" Baum handelt, kam der Verdacht auf, dass irgendjemand tatsächlich den Baum am Karl-Wolf-Weg ausgegraben und bis in die Putlitzstraße gebracht haben musste, um dort die gefällte Pappel zu ersetzen.

Baum hat schwer gelitten

"Eine fast lustige Geschichte, wenn die Konsequenzen für den Baum nicht so traurig wären", kommentiert Cornelia Lutz, Leiterin des Gartenbauamtes: "Was der oder die Täter nämlich nicht bedacht haben, ist, dass der Baum bei dieser Aktion schweren Schaden an seinem Wurzelballen genommen hat. Wir haben ihn nun wieder in die Günther-Klotz-Anlage gebracht und so gut wie möglich versorgt. Es bleibt zu hoffen, dass er trotz der schweren Wurzelverletzungen und -verluste überleben wird. Der oder die Täter waren sich vermutlich nicht bewusst, dass ihre Tat für den Baum lebensbedrohlich und für die Steuerzahler mit rund 2.500 Euro auch wirklich kostspielig war. Sollte der Baum eingehen, wird es nochmal deutlich teurer, aber das wissen wir erst im kommenden Herbst. Vermutlich wollte jemand etwas Gutes für das Erscheinungsbild der Putlitzstraße tun, aber 'gut gemeint' und 'gut gemacht' sind leider oft zwei verschiedene Paar Schuhe."

Schnupperpraktikum möglich

Daher bietet die Stadtverwaltung dem "wohlmeinenden Übeltäter" an, sich bei der Ausbildungsgruppe des Gartenbauamts zu einem kostenfreien Schnupperpraktikum in der nächstem Pflanzsaison unter Telefon 0721/1336701 oder per E-Mail an gba@karlsruhe.de zu melden. Des Weiteren bittet das Gartenbauamt alle darum, von derartigen "guerilla gardening"–Aktionen Abstand zu nehmen, da sie schaden und nicht nutzen.

"guerilla gardening"bezeichnet ursprünglich die heimliche Aussaat von Pflanzen als subtiles Mittel politischen Protests und zivilen Ungehorsams im öffentlichen Raum, vorrangig in Großstädten oder auf öffentlichen Grünflächen.