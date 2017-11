Kriminalität im Netz: Cybercrime steigt in Karlsruhe an

Datenklau, Hacking oder Cyber-Mobbing: Dass die mobile Vernetzung unserer Gesellschaft nicht nur Vorteile hat, zeigen die Zahlen des Bundeskriminalamts. Auch in Karlsruhe ist die Bekämpfung von Cybercrime ein großes Thema.

Laut dem Bundeskriminalamt kam es allein im Jahr 2016 zu 82.649 Fällen von Cyberkriminalität in Deutschland - eine Steigerung von 80,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bereits 2012 erkannte man in Baden-Württemberg, dass der zunehmende Einzug der Kriminalität in digitale Welten die Polizei vor bisher unbekannte Herausforderungen stellt. Aus diesem Grund wurde die Abteilung Cybercrime und Digitale Spuren im Landeskriminalamt Baden-Württemberg in Stuttgart gegründet.

Andere Städte folgten prompt: So wurden im Zuge der Polizeireform 2014 in jedem der 12 Polizeipräsidien des Landes eine eigene Kriminalinspektion für Cyberkriminalität eingerichtet. Ihre Aufgaben: Ermittlungen führen, IT-Beweissicherung, aber auch Datenanalyse.

Neuste Maßnahme, um für mehr Sicherheit im Internet zu sorgen, ist die im vergangenen Mai diesen Jahres bei der Staatsanwaltschaft Mannheim gegründete Abteilung für Ermittlungsverfahren im Bereich der Cyberkriminalität. Sie ist im badischen Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe für Ermittlungen von besonders großer Bedeutung zuständig.

Sabotage, Kinderpornographie und Abfangen von Daten

Hinter dem Begriff Cybercrime verstecken sich zunächst alle "Straftaten, die sich gegen das Internet, IT-Systeme, Daten beziehungsweise Datennetze richten oder die mittels Informationstechnik begangen werden", so die Aussage des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Man unterscheide dabei zwischen Cybercrime im engeren und weiteren Sinne. Straftaten, welche unter den engeren Sinn der Cyberkriminalität fallen, haben meist die Absicht die Funktionsfähigkeit von Datenverarbeitungsvorgängen zu beeinträchtigen oder aber auf verbotene Weise Informationen zu gewinnen, beispielsweise die Computersabotage.

In die zweite Kategorie fallen hingegen Delikte, welche mithilfe von Informationstechnik geplant, vorbereitet oder ausgeführt werden. Hierzu zählen unter anderem Vergehen wie Erpressung, Beleidigungen in sozialen Netzwerken, aber auch Urheberrechtsverstöße oder das Verbreiten von Medien mit kinderpornographischen Inhalten. Grundlegendes Merkmal: Informations- und Kommunikationstechnik wird als Tatmittel benutzt.

Zwiespältiger Trend in Baden-Württemberg

Bei der Bewertung der Lage für das Land Baden-Württemberg zeigt sich ein zwiespältiger Trend: Für die Fallzahlen im Bereich der Internetkriminalität, also der Cybercrime im weiteren Sinne, für 2016 lässt sich ein leichter Rückgang verbuchen - nunmehr 18.005 Delikte. Das bedeutet eine Abnahme von 3,6 Prozent zum Vorjahr. Nicht ganz so positiv sieht es hingegen bei der Computerkriminalität, dem engere Sinn des Cybercrime aus: Hier kam es im Land zu einem Anstieg von rund 8,6 Prozent auf 7.113 Straftaten.

Diese Zahlen und die Entwicklung seien aber nur schwer zu beurteilen: Zum einen wird das Dunkelfeld von der Polizei nach wie vor als sehr hoch eingeschätzt, zum anderen macht die ansteigende Nutzung sozialer Medien und die zunehmende Vernetzung unserer Gesellschaft eine Spezialisierung der Polizei unumgänglich.

Anstieg der Cyberkriminalität in Karlsruhe

So kam es nach Aussage des Polizeipräsidiums Karlsruhe in der Fächerstadt im vergangenen Jahr zu einem erhöhten Vorkommen von Cyberkriminalität, was auch durch die Polizeikriminalstatistik bestätigt wurde. "Unter den häufigsten Delikten befinden sich das Verbreiten von Schadsoftwareprogrammen wie Ransomware oder Trojanern und das damit verbundene Ausspähen von Daten, aber auch viele Cybercrime-Delikte im Zusammenhang mit Betrügereien", so die Polizei Karlsruhe.

"Es ist eine Erfolgsgeschichte"

Auf die Frage, wie groß die Bedeutung der Cybercrime-Abteilung in Zukunft sein wird, weiß die Polizei eine klare Antwort: Die Bekämpfung von kriminellen Aktivitäten auf diesem Gebiet wird eine immer wichtigere Aufgabe. Bisher blickt man laut Pressesprecher des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA) Horst Haug auf eine positive Vergangenheit. "Es ist eine Erfolgsgeschichte", so Haug. Allein beim LKA sei die Anzahl an zuständigen Mitarbeitern seit 2012 von 70 auf 130 angestiegen. Ein Indiz dafür, wie groß der Handlungsbedarf in diesem Fachgebiet ist.

Eine wesentliche Herausforderung seien die Ermittlungen im sogenannten Darknet. Von Drogen- und Waffelhandel bis hin zu Auftragskillern: Die "Schattenseite" des World Wide Webs bietet dank seiner Anonymität eine Plattform für kriminelle Machenschaften. "Hier gilt es ebenfalls das dunkle Feld aufzuhellen", erklärt Haug, denn auch das Darknet sei kein rechtsfreier Raum.

In besonders schwerwiegenden Fällen ist es daher ratsam, wenn man Spezialisten zur Hand hat. Dies sei auch der Grund, warum es in Baden-Württemberg nun eine Sonderlaufbahn im Bereich Cybercrime gebe. Diese soll das Know-How eines studierten Informationstechnikers mit der Ausbildung eines Polizisten verbinden.

Wie kommt man Tätern auf die Schliche?

Nun stellt sich die Frage, wie man sich eine Ermittlung im Bereich Cyberkriminalität vorstellen kann. "Geht es beispielsweise um Ermittlungen im Fall von Kinderpornographie, sind die Beamten meist auf Eigeninitiative in entsprechenden Foren unterwegs", informiert Haug. Jede Datei habe dabei eine Art elektronischen Fingerabdruck, den sogenannten Hash-Wert.

Wird eine Datei in die Kategorie der Kinderpornographie eingestuft, können die Polizisten mithilfe von Überwachungssoftware feststellen, wo die Dateien in der Tauschbörse verbreitet wurden, wer der Ersteller ist und wer die Dateien heruntergeladen hat.

Konnte man einen Straftäter ausfindig machen, wird der Fall - sowohl elektronisch als auch auf Papier - gerichtsfest aufbereitet ehe die zuständige Polizeibehörde, bei größeren Fällen auch der Bund, die Ermittlungen übernimmt. Erste Schritte folgen meist in Form einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung. "Auf diese Weise wurden in vergangener Zeit bereits tausende von Ermittlungsverfahren auf der ganzen Welt initiiert", so die Aussage des Landeskriminalamt in Stuttgart.