Kostenloses Training in Karlsruhe: Auspowern im Citypark und in Knielingen

Fit und gesund bleiben durch Bewegung: Die Stadt Karlsruhe bietet deshalb in Kooperation mit der ESG Frankonia im Stadtpark Süd-Ost und der SG Siemens in Knielingen kostenlose Fitnessangebote.

In einer Pressemitteilung informiert die Stadt über kostenlose Trainingsangebote zwischen dem 18. April und dem 17. Mai zu den beiden Fitnessparcours im Stadtpark Süd-Ost sowie in der Max-Laeuger-Straße in Knielingen. Treffpunkt im Stadtpark Süd-Ost ist der Kreisel an der Henriette-Obermüller-Straße. Immer mitt­wochs stellt zwischen 18.30 und 19.30 Uhr eine Übungsleiterin der ESG Frankonia Übungen aus dem Gesundheitssport vor. Wie die Stadt berichtet können dabei alle, unabhängig vom persönlichen Trainingsstand, mitmachen.

In Knielingen an der Max-Laeuger-Straße bietet ebenfalls Mittwochs bis zum 17. Mai eine ausgebildete Übungsleiterin der SG Siemens Anleitungen an. Sie können gleich mitgemacht und in das persönliche Training eingebaut werden, denn die Fitnessgeräte sind mit Schildern ausgestattet, auf denen die Übungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden beschrieben sind. Alle Treffs sind ebenfalls mittwochs, zwischen 16.30 und 17 Uhr vom 18. April bis 16. Mai.

Wer eher am Vormittag Zeit hat, ist von 10.30 bis 11 Uhr am 19. und 26. April sowie am 3. und 17. Mai zum trainieren eingeladen. Beide Angebote sind Kooperationen des Umwelt- und Arbeitsschutzes der Stadt Karlsruhe im Rahmen der Initiative "Meine Grüne Stadt Karlsruhe".