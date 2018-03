Die Moovel Group und der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) bringen im März einen "on-demand-Shuttleservice" auf die Straße. Das Prinzip: Fahrgäste bestellen ihre Fahrt über eine App und werden dann mit einem Van abgeholt und zum ganz persönlichen Ziel gebracht.

Das neue Angebot der Kooperation wird im Rahmen eines Pilotbetriebs während der Fachmesse IT-Trans getestet. Die Messe findet von Dienstag, 6. März, Donnerstag, bis 8. März, in Karlsruhe statt. Aber sowohl Messebesucher als auch Karlsruher Bürger können an diesen drei Tagen das zusätzliche Mobilitätsangebot kostenfrei nutzen. "Mit einem neuen on-demand-Ridesharing-Angebot während der IT-Trans beschreiten moovel und der KVV innovative Wege der Mobilität", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Idee hinter dem Pilotprojekt: Die Fahrgäste bestellen ihre Fahrt über die App des KVV und werden dann mit einem Van an ihrem Standort abgeholt und zu ihrem ganz persönlichen Ziel gebracht - ganz ohne statischen Fahrplan. Dabei teilen sich die Nutzer das Shuttlefahrzeug mit anderen Fahrgästen. Ein Algorithmus berechnet den schnellsten Weg durch die Stadt zu einem der über 100 Haltepunkte, die angefahren werden.

Algorithmus ermöglicht individuelle Routenplanung

Der neue Mobilitätsdienst basiert auf der on-demand-Plattform von Moovel, die durch eine intelligente Fahrtenführung und die Bündelung von Fahrtanfragen den effizienten Einsatz einer bedarfsorientierten, flexiblen Flotte ermöglicht. Diese besteht während der Pilotphase aus zehn Fahrzeugen von Mercedes-Benz des Typs V-Klasse. Wollen weitere Personen eine ähnliche Strecke zurücklegen, bündelt der Moovel-Algorithmus die Anfragen, so dass sich mehrere Fahrgäste ein Fahrzeug teilen können - so genanntes "Ridesharing".

Die Routen zu den Zielen in der Fächerstadt sind entsprechend dynamisch, Fahrt- und Ankunftszeiten wie auch die optimalen Start- und Endhaltestellen werden jeweils individuell berechnet. Die Fahrt im Moovel-shuttle kann bequem per Smartphone gebucht werden. Die Nutzung des on-demand-Dienstes ist sehr einfach, versprechen Verkehrsverbund und Moovel in ihrer gemeinsamen Pressemitteilung.

"KVV.mobil"-App lokalisiert Nutzer

Das Prinzip ist einfach: Die "KVV.mobil"-App lokalisiert den Nutzer und zeigt passende Shuttle-Angebote zum gewünschten Ziel an. Entscheidet sich der Nutzer für den on-demand-Service wird er in einer wenige Gehminuten entfernten Standort mit dem Kleinbus abgeholt. Hierfür hat moovel über 100 Einstiegspunkte im Karlsruher Stadtgebiet definiert, so genannte virtuelle Stopps.

Alternativ stehen auch die regulären Angebote des KVV zur Verfügung. Um sicherzustellen, dass der Nutzer schnellstmöglich zu seinem Ziel kommt, werden die Fahrtrouten laufend unter Einbeziehung von Echtzeitdaten aus dem Straßenverkehr und dem ÖPNV-Netz berechnet und aktualisiert. Zudem berechnet der Algorithmus die erwartete Nachfrage bereits im Voraus und ermöglicht eine entsprechend prognostizierbare Flottensteuerung. Ähnliche Fahrtwünsche werden durch den moovel on-demand-Algorithmus gebündelt, so dass sich mehrere Fahrgäste ein Fahrzeug teilen.

Mobilität der Zukunft

Der Shuttle-Service sei eine ideale Ergänzung zum leistungsstarken Nahverkehrsangebot. On-demand-Lösungen würden ein wichtigen Baustein für die Mobilität der Zukunft sein, so KVV-Geschäftsführer Alexander Pischon. Man wolle sich gemeinsam mit moovel noch stärker an den individuellen Bedürfnissen seiner Kunden ausrichten und so eine attraktive, preisgünstige und umweltfreundliche Alternative zu Fahrten mit dem eigenen Auto oder mit dem Taxi schaffen.

Daniela Gerd von der moovel Group erklärt in der Pressemitteilung: "Wir beobachten, dass Menschen sich nicht mehr unbedingt auf ein bestimmtes Verkehrsmittel festlegen wollen und Mobilitätsroutinen hinterfragen. Gleichzeitig steigt der Wunsch, bei Bedarf - also on-demand - verschiedene Mobilitätsdienste zu nutzen." Moovel on-demand vereine all diese Stärken, so Gerd.

Auch im Rathaus der Fächerstadt blickt man gespannt auf das Pilotprojekt: "Durch die Digitalisierung verändert sich auch das Mobilitätsverhalten der Menschen rasant. Diesem Trend müssen wir Rechnung tragen. In Karlsruhe werden jetzt schon viele Lösungen für die Mobilität der Zukunft entwickelt und erprobt, etwa mit dem Testfeld für autonomes Fahren", erklärt Oberbürgermeister Frank Mentrup.

Fahrtzeiten während der Messetage

An den Messetagen steht das Ridesharing-Angebot den Fahrgästen zwischen Dienstag, 6. März und Mittwoch, 7. März von 8 Uhr bis Mitternacht, sowie Donnerstags, 8. März zwischen 8 und 18 Uhr zur Verfügung. Während der Testphase sollen für die Nutzer keine Kosten anfallen.