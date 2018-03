vor 1 Stunde Karlsruhe Kostenlose Innenstadtzone: GfK setzt sich für Änderung beim KVV ein

Die Innenstadtzone des ÖPNV in Karlsruhe soll kostenlos werden. Dieser Meinung sind aktuell die Stadträte der GfK - sie sprechen deshalb das Thema in Form einer Anfrage an die Stadt an.