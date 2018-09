Kontrolltag zur Verkehrssicherheit: Über 2.000 Handysünder im Südwesten erwischt - 87 allein in Karlsruhe

Am Donnerstag fand der erste bundesweite Kontrolltag der Aktion "Sicher.Mobil.Leben" statt. Im Mittelpunkt der Kontrollen stand dabei die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Im Südwesten wurden 58.000 Fahrzeuge überprüft. Auch das Polizeipräsidium Karlsruhe hat insgesamt 65 Kontrollaktionen durchgeführt.

Auch 80 Fahrradfahrer wurden im Südwesten mit einem Handy in der Hand gestoppt. Außerdem waren mehr als 3.500 Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt, in fast 170 Fällen waren Kinder ohne Gurt unterwegs oder saßen nicht in einem Kindersitz. "Für uns war die Aktion ein sehr großer Erfolg", sagte ein Sprecher des Innenministeriums.

Bei der bundesweiten Aktion habe die Polizei in Baden-Württemberg die meisten Fahrzeuge kontrolliert. Im Ländle waren insgesamt 2.300 Polizisten an 750 Kontrollstellen im Einsatz, zunächst waren 660 geplant. Auch 4.400 Fußgänger wurden auf die Handynutzung beim Gehen angesprochen.

242 Handysünder im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe

An den 65 Kontrollaktionen im Einzugsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe in Städten, Gemeinden und auf den Autobahnen A5 und A8 waren 275 Polizisten eingesetzt. Es wurden 1.832 Pkw-Fahrer, 138 Lkw-Fahrer und 36 Fahrradfahrer kontrolliert. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemeldung.

Insgesamt nutzten 242 Auto- und 14 Fahrradfahrer ein Mobiltelefon. Zudem hatten 330 Fahrer und Mitfahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt. 23 Kinder waren nicht angeschnallt oder saßen nicht in einem Kindersitz.

"Neben den Kontrollmaßnahmen sollten die Verkehrsteilnehmer auch durch Aufklärung und Gespräche über das Unfallrisiko informiert werden", so die Polizei weiter. 671 Verkehrsteilnehmern, vom Lkw-Fahrer bis zum Fußgänger, wurden dabei auf die Gefahr der Ablenkung angesprochen.

45 Kontrollen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe

Bei 45 Kontrollaktionen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe waren 118 Polizisten im Einsatz, heißt es in der Meldung. 204 Pkw-Fahrer oder -Mitfahrer hatten hier keinen Sicherheitsgurt angelegt, 87 ein Handy in der Hand. Acht Kinder waren nicht angeschnallt oder saßen nicht in einem Kindersitz.

Auch in Pforzheim und dem Enzkreis wurde kontrolliert: Hier nahmen 74 Einsatzkräfte an 15 Kontrollaktionen teil. 55 Pkw-Fahrer oder -Mitfahrer waren nicht angeschnallt, ebenso wie drei Kinder. 53 Handysünder hat die Polizei hier erwischt. "Im Rahmen der Kontrollaktion wurde auch ein 53-jähriger Rollerfahrer angehalten", so die Polizei. Der Mann war mit fast 2 Promille unterwegs gewesen und musste mit zur Blutentnahme.

Abgelenkter Lkw-Fahrer verursacht Unfall

Am Kontrolltag hatte die Polizei auch die Autobahnen A5 und A8 im Visier: 14 Beamte zogen hier zusammen mit Zivilstreifen 15 Verkehrsteilnehmer heraus, zudem waren 43 Fahrer oder -Mitfahrer nicht angeschnallt.

Besonders bizarr: Gegen 10.20 Uhr streifte ein 38-jähriger Lkw-Fahrer in Höhe der Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach ein Absicherungsfahrzeug, das als Vorwarner für einen gesperrten Fahrstreifen eingesetzt war. "Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 38-Jährige durch die Nutzung seines Mobiltelefons als Navigationsgerät abgelenkt war, dadurch zu weit nach rechts kam und das Absicherungsfahrzeug streifte", erklärt die Polizei. Der Schaden wird auf zirka 4000 Euro geschätzt.