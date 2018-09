21.09.2018 17:00 Lukas Hiegle Karlsruhe Kommunalpolitik als Lebensaufgabe: Baubürgermeister Michael Obert in den Ruhestand verabschiedet

Nach fast zwanzig Jahren Stadtpolitik, davon zehn Jahre im Bürgermeisteramt, tritt Michael Obert zum Ende des Monats in den Ruhestand. Als Baubürgermeister prägte er den Neubau so mancher Areale, die im vergangenen Jahrzehnt in der Fächerstadt entstanden sind, mit. Am Mittwochabend wurde der 65-Jährige von Oberbürgermeister Frank Mentrup und seinen Amtskollegen verabschiedet.