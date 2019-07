Kommt der Klimanotstand in Karlsruhe? Fridays for Future-Bewegung demonstriert vor Gemeinderatssitzung auf dem Marktplatz

Heute Nachmittag entscheidet der Gemeinderat, ob die Stadt Karlsruhe den Klimanotstand ausrufen wird. Zeitgleich wird die Schülerbewegung Fridays-For-Future auf dem Marktplatz vor dem Rathaus eine Kundgebung abhalten. Denn der Klimanotstand ist einer der Forderungen, die sie an die Stadt gestellt haben.

Konstanz hat es vorgemacht - und als erste Stadt Deutschlands im Mai den Klimanotstand ausgerufen. Heute ist es womöglich auch in Karlsruhe so weit: Die Gemeinderäte entscheiden bei der letzten Sitzung des "alten" Gemeinderates am heutigen Dienstag darüber, ob die Fächerstadt diesen Schritt nun auch gehen wird.

Aus diesem Grund hat die Schülerbewegung Fridays-For-Future für 15 Uhr - also kurz bevor die Gemeinderäte im Rathaus über den Klimanotstand abstimmen werden - eine Kundgebung vor dem Rathaus angekündigt. Die Organisation "Extinction Rebellion" hat auf Facebook bekannt gegeben, Fridays-For-Future dabei zu unterstützen.

Was der Klimanotstand genau für Karlsruhe bedeuten wird, stellt sich erst heute heraus: Sowohl die Fraktion der Günen, als auch die der CDU, der SPD und Für Ka haben Ergänzungs- und Änderungsanträge gestellt. Das bedeutet: Welche Konsequenzen der Klimanotstand nach sich ziehen wird, hängt davon ab, wie sich die Gemeinderäte am heutigen Dienstag entscheiden werden.

ka-news.de wird hier zeitnah über die Entscheidung des Gemeinderats berichten. Mehr zum Klimanotstand und der Abstimmung der Stadträte morgen auf ka-news.de.