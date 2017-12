vor 1 Stunde Karlsruhe Knapp 150 Wünsche: Weihnachts-Wunschaktion im Rathaus geht los

Die siebte Weihnachts-Wünschaktion des Stadtjugendausschusses (stja) ist mit der Schmückung des Weihnachtsbaums im unteren Foyer des Karlsruher Rathauses am Marktplatz am Freitag an den Start gegangen. Das Ziel: Kinder beschenken.