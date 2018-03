vor 40 Minuten Anya Barros Karlsruhe Kinderarmut in Karlsruhe: Leitlinien der Stadt sollen fortgeschrieben werden

Immer mehr Kinder in Deutschland leben in Armut. Für etwa 21 Prozent ist das ein dauerhaftes Problem. "Kinderarmut ist ein Dauerzustand", so die Bertelsmann-Stiftung, deren Schwerpunktthema die Kinderarmut ist. Auch in Karlsruhe sind mehrere tausend Kinder davon betroffen. Daher gibt es in der Fächerstadt die "Leitlinien gegen Kinderarmut".