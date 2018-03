Kind in Karlsruhe angefahren: Unfallhergang bislang unklar

Am Donnerstag wurde ein Kind an einem Zebrastreifen angefahren. Weil die Polizei aber noch den Unfallhergang klären muss, werden nun Zeugen gesucht.

Gegen 19 Uhr wollte ein 13-Jährige "zügigen Schrittes", wie die Polizei schreibt, einen Zebrastreifen in der Waldstadt überqueren. Zur gleichen Zeit sei eine Autofahrerin mit ihrem BMW in der Theodor-Heuss-Allee stadtauswärts unterwegs gewesen. In der Nähe der Bushaltestelle Kolberger Straße kam es dann zum Unfall.

Nach Einschätzungen der Polizei, übersah die 61-jährige Fahrerin den Jungen und erfasst ihn mit ihrer Fahrzeugfront. Er wurde mit schweren Verletzungen am Fuß stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit der Verkehrspolizei unter 0721/944840 in Verbindung zu setzen.