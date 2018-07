Keine Zeit: Warum die Turmuhr der Karlsruher Lutherkirche derzeit still steht

Sie ist tatsächlich eine schon etwas "ältere Dame" - die Turmuhr der Lutherkirche in der Karlsruher Oststadt. Manchmal steht sie - aufgrund altersbedingter "Zipperlein", ansonsten ist ihre Funktion und damit auch ihre Genauigkeit witterungsabhängig: Im Winter geht das mechanische Uhrwerk schneller und im Sommer langsamer.

Die denkmalgeschützte Turmuhr stammt aus dem Jahr 1907 - ist damit also exakt 111 Jahre alt. Sie ist, so sagt die Luthergemeinde, die wohl älteste mechanische Turmuhr Karlsruhes. Es handelt sich dabei um eine analoge mechanische Uhr mit vielen Zahnrädern, die offen im Turm steht und dadurch Wind und Wetter ausgesetzt ist.

"Man muss sich das ganze wie eine überdimensionierte Kuckuckswanduhr von der Großmutter im Wohnzimmer vorstellen, nur eben mit den Gewichten und Zugseilen, rund 30 Meter lang", sagt Dany Jacqueline Gotzmann, die Vorsitzende des Ältestenkreises der Luthergemeinde.

Das einzige elektrische an der Uhr ist der Motor, der seit den 1920er Jahren die Gewichte wieder aufzieht. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Luthergemeinde erklimmt alle drei Wochen den imposanten Turm der Kirche und stellt die Uhr wieder ein. "Am genauesten läuft die Uhr im Frühjahr und im Herbst, wenn die Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad liegen", berichtet Gotzmann.

Stillstand wegen Sanierungsarbeiten

Zurzeit steht die Uhr allerdings komplett still - zeigt die Zeit nicht mehr an. Defekt ist sie aber nicht: "Zurzeit steht die Uhr still, weil im Zuge der Sanierung der Glockenstuhl und die Aufhängung der fünf Glocken repariert werden. Danach wird die Uhr wieder neu eingestellt und auch die Nachtabschaltung von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens wieder aktiviert. Die Uhr selbst ist in Ordnung", so Gotzmann auf Nachfrage von ka-news.

Wie lange das noch so ist, lässt sich derzeit noch nicht genau sagen. Generell geht die Sanierung der Kirche aber gut voran: "Die Innenraumsanierung der Lutherkirche geht ihrem Ende zu. Am 1. Juli werden wir voraussichtlich das erste Mal in der Kirche Gottesdienst feiern, wenn unsere Pfarrerin Ulrike Krumm nach 14 Jahren in unserer Gemeinde verabschiedet wird", sagt die Vorsitzende des Ältestenkreises. "Richtig fertig wird die Kirche am 11.November sein, wenn mit einem großen Fest die Wiedereinweihung gefeiert wird".

Turmbesichtigung am 9. September möglich

Wer die Turmuhr der Lutherkirche gerne einmal sehen möchte, dem sei der alljährliche "Tag des offenen Denkmals" ans Herz gelegt. Die Luthergemeinde bietet dann immer mehrere Turmführungen an. In Kleingruppen werden Ehrenamtliche auch dieses Jahr, am Sonntag, 9. September, die Besucher auf den Turm führen.