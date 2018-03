Keine Pause: Arbeiten am Weinbrennerplatz und am Tivoli laufen auch an Ostern

Die Baustellen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) ruhen auch an den Feiertagen nicht. Darauf weist der Konzern in einer Pressemeldung hin.

Auf den Baustellen der VBK am Weinbrennerplatz und am Tivoli wird auch an den Osterfeiertagen weiter gearbeitet. Da das für viele Passanten und Anwohner ungewöhnlich erscheinen könnte, informieren die VBK noch einmal gesondert darüber. "Die Arbeiten, die Gleissperrungen erfordern, wurden bewusst in die Schulferien gelegt, in denen weniger Pendler und gar keine Schüler unterwegs sind. Die Abläufe sind deshalb genau und sehr eng getaktet, was die Arbeit rund um und an Ostern erforderlich macht", heißt es in der Pressemeldung weiter.

Die Haltestelle Weinbrennerplatz wird derzeit barrierefrei ausgebaut. Nur am Ostermontag ruht die Baustelle, an den anderen Tagen finden tagsüber Bauarbeiten statt. Man achte aber auf die Gottesdienste, versichert das Verkehrsunternehmen. Auch würden lärmintensive Arbeiten vermieden werden. "Es wird außerdem in einer Art 'Lärmbox' (Stellwände mit Vliesvorhang) gearbeitet, die den Geräuschegel auf ein Mindestmaß reduzieren soll", so die VBK weiter.

Am Tivoli werden die Gleise innerhalb der Wendeschleife erneuert und ein Fußgängerüberweg am Ende des Bahnsteigs errichtet. Der Ostermontag ist als Puffertag eingeplant. Schreiten die Arbeiten an den anderen Tagen tagsüber gut voran, wird am Ostermontag geruht.