vor 1 Stunde Anya Barros Karlsruhe Keine Böller am Karlsruher Schloss: Stadt zieht Konsequenzen aus den Vorfällen im letzten Jahr

In Karlsruhe dürfen zum Jahreswechsel 2019/2020 keine Böller und Raketen gezündet werden, zumindest in Teilen der Innenstadt und vor dem Schloss. Welche Flächen von dem Verbot betroffen sind, ist laut Medienberichten noch unklar. Derzeit wird an einem Konzept gearbeitet.