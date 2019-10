vor 43 Minuten Karlsruhe Kein Geld da - für regelmäßige Busverbindung zwischen Messe Karlsruhe und Hauptbahnhof

Die Karlsruher Stadträte regten eine Schnellbusverbindung zwischen der Messe Karlsruhe und dem Hauptbahnhof an - ergänzend hätte die Linie auch bis an den Flughafen Baden Airpark in Baden-Baden fahren können. Die Stadt befürwortet die Idee, lehnt aber eine Umsetzung ab. Das Geld fehlt.