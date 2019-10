Das Karlsruher Drogerieunternehmen dm ist weiter auf Wachstumskurs: Im Oktober hat dm die 2.000 Filiale deutschlandweit eröffnet und beim Umsatz die elf Milliarden Euro-Marke überschritten. In München testet das Unternehmen aktuell "Express-Märkte": Ausgewählte Filialen sollen eine schnelle Abholung von Onlinebestellung - nämlich innerhalb von vier Stunden - garantieren. Wann gibt es diesen Service auch für Karlsruher Kunden?

"Marktabholung Express" heißt das neue Pilotprojekt von dm, das es vorerst nur in 54 Filialen in München gibt: Kunden können Bestellungen aus dem Onlineshop nach vier Stunden direkt im dm-Markt abholen. Für registrierte Kunden ist die Bestellung ab einen Einkaufswert von 19 Euro kostenlos.

"Erwarten nicht, dass alle Kunden sofort darauf 'anspringen'"

"Es ist einer von vielen Versuchen, den Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten", sagt Roman Melcher, Geschäftsführer im Bereich Informationstechnologie, "Kunden kaufen nie nur online oder stationär."

Aus Sicht der Nachhaltigkeit ist das neue Angebot ein "echter Gewinn", sagt Melcher auf der dm-Pressekonferenz. "Wir erwarten jedoch nicht, dass alle Kunden sofort darauf 'anspringen', sondern es ist ein Baustein, der zu einem großen digitalen Angebot beiträgt."

Neue App noch in diesem Jahr geplant

Wann und ob das Pilotprojekt auf weitere Städte ausgerollt wird, kann dm so kurz nach dem Start des Projekts noch nicht sagen. Die Testphase in München wird mehrere Monate dauern - sollte die Auswertung positiv ausfallen, kann sich dm die Ausweitung auf alle Märkte vorstellen.

Mit der Entwicklung des Onlineshops ist dm zufrieden - "wir freuen uns, dass er so gut angenommen wird, das hätten so auch nicht zu Beginn gedacht." Für 2019 plant dm eine neue Online-Shop-App: Sie soll beispielsweise auch Coupons vom Prämienanbieter "Paypack" enthalten und alle Dienste von dm in einer App vereinen. "Es soll eine App werden, die Spaß macht", so Melcher.

8,4 Milliarden Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2018/2019

8,4 Milliarden Euro Umsatz hat dm im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschaftet. 11,2 Milliarden Euro waren es europaweit. Der Drogeriemarkt dm hat sein Umsatzwachstum vor allem wegen guter Geschäfte im Ausland weiter beschleunigt. Im Geschäftsjahr 2018/2019 (bis 30. September) wurden insgesamt rund 11,2 Milliarden Euro umgesetzt - ein Plus zum Vorjahr von 4,6 Prozent. Das Auslandsgeschäft trug mit einer Steigerung um neun Prozent auf 2,83 Milliarden Euro besonders kräftig dazu bei. In Deutschland betrug der Zuwachs 3,2 Prozent auf 8,37 Milliarden Euro.

"Unser sehr erfreulicher Kundenzuspruch und die hohen Investitionen für unsere Mitarbeiter, unsere dm-Märkte und unsere Online-Aktivitäten haben dazu geführt, dass wir auch in diesem Geschäftsjahr eine positive Umsatzentwicklung verzeichnen durften", sagt Martin Dallmeier, dm-Geschäftsführer Ressort Finanzen und Controlling, "in Deutschland und insbesondere auch in den weiteren dm-Ländern in Europa."

"Das Umsatzwachstum von dm ist jetzt auf einem branchentypischen Niveau", sagt Melcher, "denn: so viele weiße Flecken auf der Landkarte, wo man noch dm-Filialen eröffnen könnte, gibt es nicht mehr." Und weiter: "Der Blick auf die elf Milliarden Euro spielt für uns eigentlich keine Rolle"

Filiale Nummer 2.000 in Hamburg eröffnet

dm hat im vergangenen Geschäftsjahr 2018/2019 in Deutschland 73 Märkten neu- und wiedereröffnet und 114 Märkte umgebaut. Die durchschnittliche Verkaufsfläche wuchs auf 623 Quadratmeter. Im Oktober wurde in Hamburg der 2.000ste Markt eröffnet. Europaweit hat dm aktuell 3.668 Märkte.

Erstmals stellte Christoph Werner als Vorsitzender der Geschäftsführung die Jahresergebnisse vor. Er war im September an die Stelle von Erich Harsch gerückt, der zur Hornbach AG wechselte. Der 46-Jährige ist Sohn des Unternehmensgründers Götz Werner. Für dm arbeiten mehr als 62.000 Beschäftigte, davon rund 41.000 in Deutschland.