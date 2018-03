Am vergangenen Wochenende konnten bei den Deutschen Meisterschaften in Halle (Saale) mehrere Tänzer im karnevalistischen Tanzsport, darunter viele Karlsruher, ihr Können unter Beweis stellen und Preise absahnen.

Die besten karnevalistischen Tänzer aus ganz Deutschland traten am vergangenen Wochenende in Halle (Saale) gegeneinander an. Auch Karlsruher Vereine nahmen an den Deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport teil und konnten, laut einer Pressemeldung der Mühlburger Carnevals Gesellschaft (MCG), vier Preise mit nach Hause nehmen.

Der Titel des Deutschen Meisters ging in der Kategorie der Junioren Tanzgarde und der Junioren im Bereich Schautanz an den Sängerverein Karlsruhe-Knielingen (SVK). Die MCG erreichte ebenfalls zwei erste Plätze, bei den Ü15 Tanzpaaren und der Ü15 gemischten Garde.