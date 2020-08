vor 2 Stunden Lena Kube Karlsruhe Zwischen Gemüsegarten und Rutschstangen: So sieht die neue Karlsruher Hauptfeuerwache aus

Im April 2021 steht der Berufsfeuerwehr Karlsruhe ein Umzug bevor: Von der alten Wache in der Stadtmitte ziehen die Einsatzkräfte in den Neubau in der Oststadt. Von einer Laufbahn auf der Dachterrasse, optimierten Laufwegen und Rutschstangen: ka-news.de hat einen Blick hinter die Kulissen der Baustelle geworfen.