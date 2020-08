Vier Autos in Karlsruhe in Brand: Polizei vermutet nächtlichen Feuerteufel

Am frühen Samstag- und frühen Montagmorgen wurden insgesamt vier Fahrzeuge durch Brände zerstört und ein Sachschaden von geschätzten 200.000 Euro verursacht. Zwei der Wagen standen als Ausstellungsfahrzeuge auf dem Parkplatz des Autohändlers. Die Kriminalpolizei vermutet Brandstiftung.

Am Samstag kurz nach 3 Uhr meldete ein Zeuge zwei brennende Pkw in der Steinhäuserstraße. Die Feuerwehr konnte die beiden Fahrzeuge löschen. "Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden", teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.

Darüber hinaus brannten zwei hochwertige Fahrzeuge am Montag in der Nacht gegen 2.45 Uhr bei einem Autohaus in der Grünhutstraße in Knielingen. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise. Personen die zu den Brandzeiten im Bereich der Brandorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.