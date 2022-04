vor 4 Stunden Karlsruhe Zwei Frauen sollen Serieneinbrüche in Karlsruhe begangen haben

Sie sollen für 29 Einbrüche in Karlsruhe verantwortlich sein: Zwei Serien- Einbrecherinnen sind auf frischer Tat festgenommen worden. Ein Haftrichter soll nun entscheiden, ob die beiden Frauen in Untersuchungshaft kommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.