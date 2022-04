Karlsruhe Zur Unterstützung der Rettungskräfte: Karlsruhe spendet drei Feuerwehrfahrzeuge an die Ukraine

Zur Unterstützung der Rettungskräfte: Karlsruhe spendet drei Feuerwehrfahrzeuge an die Ukraine

Vor einem Krieg im eigenen Land ist nichts und niemand sicher. Und während der Verlust von Menschen sicherlich die furchtbarste Konsequenz des russischen Angriffs auf die Ukraine ist, stellt auch die Zerstörung von Infrastruktur und Ausrüstung von Rettungskräften die dortige Bevölkerung vor große Probleme. Daher entschied die Feuerwehr Karlsruhe, drei ihrer Einsatzfahrzeuge an die Ukraine zu spenden.

Von ihrem Hauptquartier in der Zimmerstraße begannen drei Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr ihren Weg nach Osten. Am vergangenen Freitag um 17.30 Uhr verließen sie ihre heimischen Garagen mit dem Ziel des ukrainischen Krisengebietes. Sie wurden dabei von der Karlsruher Umweltbürgermeisterin Bettina Lisbach verabschiedet und fuhren unter Sirenenklängen in Richtung Autobahn.

Alle drei Fahrzeuge, darunter eine Drehleiter, seien für die Karlsruher Berufsfeuerwehr entbehrlich, so eine Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe. Ein zusätzliches Fahrzeug begleite die Kolonne für die Rückfahrt. Geleitet und organisiert wurde dieser spezielle Hilfskonvoi vom Landesbrandmeister Frank Jahrhaus.

Alle Bilder zum Aufbruch in die Ukraine: