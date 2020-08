vor 2 Stunden Karlsruhe Ozon-Grenzwert in Karlsruhe überschritten: Wer empfindlich reagiert soll Anstrengung meiden

Die Ozonbelastung der Luft hat am Dienstag in Karlsruhe und Baden-Baden den Informationsschwellenwert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) maß um 16.00 Uhr in Baden-Baden 188 Mikrogramm (µg) und in Karlsruhe an zwei Stellen 184 und 192 µg. Menschen, die empfindlich auf Ozon reagieren, sollten ungewohnte körperliche Anstrengungen und besondere sportliche Ausdauerleistungen im Freien vermeiden.