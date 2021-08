"Er ist in sehr gutem Zustand": Karlsruher Schneeziegenbock soll in Litauen für Nachwuchs sorgen

Die Urlaubssaison scheint für alle Karlsruher anzustehen - nicht nur für Menschen. Schneeziegenbock Olaf tritt am 19. August seine Reise nach Litauen an. Die Reise dorthin habe vor allem einen Zweck: Nachkommen zeugen.

Der Schneeziegenbock Olaf werde seine Heimat im Tierpark Oberwald für einige Monate verlassen und im litauischen Kaunas Urlaub machen, wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung berichtet. Natürlich sei diese Reise nicht ohne übergeordnete Intention geplant: "Es ist geplant, dass Olaf alle vier Schneeziegenweibchen begattet. Nach der Paarungszeit wird er Anfang 2022 zu uns zurückkehren, ein Weibchen wird ihn dabei begleiten", so Zoodirektor Matthias Reinschmidt.

Man erhoffe sich sowohl hier als auch in Kaunas Schneeziegen-Nachwuchs, der den Bestand der in Europa sehr seltenen Tiere weiter vergrößert. Immerhin gäbe es diesseits des Atlantiks nur 25 Exemplare. "Olaf ist mit seinen sechs Jahren im besten Alter um sich fortzupflanzen", so der Zootierarzt Doktor Lukas Reese. "Auch sonst ist er in sehr gutem Zustand." Derzeit befinde sich der Schneeziegenbock bereits auf dem Weg nach Nordosten.