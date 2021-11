vor 2 Stunden Karlsruhe Zeugen gesucht: 19-Jähriger in der Karlsruher Brunnenstraße verprügelt und ausgeraubt

Wie die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekanntgibt soll ein 19-Jähriger in der Nacht zum Dienstag Opfer eines Raubes in der Brunnenstraße geworden sein. Vor dem Raub habe es zwischen dem 19-Jährigen und fünf weiteren Personen Streit gegeben. Der junge Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.