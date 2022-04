Karlsruhe Wohnraum für Karlsruher Medizinpersonal: ViDia Kliniken eröffnen neues Wohngebäude für Mitarbeiter

Als einer der größten Arbeitgeber in der Region haben die ViDia Christliche Kliniken ihr frisch saniertes Personalwohngebäude in der Steinhäuserstraße 14 eingeweiht. 200 moderne Zimmer und Apartments seien nun für das Personal der Kliniken bezugsbereit.

Attraktiver Wohnraum für Mitarbeiter und Auszubildende sei das Hauptziel der am heutigen Mittwoch eingeweihten Personalwohnungen. Direkt auf dem Gelände der ViDia-Kliniken befindlich, solle sie vor allem Jobnähe und gleichzeitig einen Rückzugsort bieten, so die Christlichen Kliniken in einer Pressemitteilung. 122 Zimmer seien derzeit bereits bezogen. Sie seien jeweils zwischen 13 und 29 Quadratmetern groß und bereits möbliert.