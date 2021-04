vor 4 Stunden Malsch Wohnhaus-Brand in Malsch verursacht 100.000 Euro Sachschaden

Einen Sachschaden von geschätzten 100.000 Euro verursachte ein Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Deubel-Straße. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten gegen 11 Uhr im Badezimmer der Wohnung Kleidungsstücke in Brand.