vor 3 Stunden Karlsruhe Wochenmärkte an Ostern: Keine Märkte am Karfreitag - viele heute und Samstag

Am Karfreitag finden keine Wochenmärkte in Karlsruhe statt. Wer sich mit frischem Obst oder Gemüse eindecken will, muss dies am Donnerstag oder Samstag erledigen.