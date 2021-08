Wo ist Miaza Kuhn aus Gründau/Rothenbergen? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 17 Jahre alten Vermissten. Denn: Unter anderem könnte sie sich in Karlsruhe aufhalten.

Die 17-Jährige ist etwa 1,55 Meter groß und hat dunkle schulterlange Haare und eine sportliche Figur. Sie hat ein Nasenpiercing. Sie war mit einem schwarzen Pullover mit brauner Aufschrift, Bluejeans sowie schwarz/grünen Schuhen bekleidet. Außerdem hatte sie einen Stoffbeutel mit Elefantenmotiv und ein grünes Skateboard dabei. Das erklärt die Polizei in einer Pressemeldung.

Die junge Frau verließ am Mittwoch, 4. August, gegen 12 Uhr ihr Zuhause in der Industriestraße. "In Chats mit ihrer Familie gab Miaza an, dass sie momentan nicht nach Hause zurückkehren möchte. In den letzten Tagen gab es keinen Kontakt mehr zu ihr."

Die Vermisste könnte sich in Karlsruhe, Frankfurt, Heidelberg, oder Mannheim aufhalten. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Miaza Kuhn geben kann, wird gebeten, sich unter 06051/8270 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.