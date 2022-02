vor 4 Stunden Stuttgart "Wir brauchen nicht unbedingt an jeder Ecke eine Stromtankstelle": EnBW-Chef Mastiaux warnt vor zu vielen Stromtankstellen

EnBW-Chef Frank Mastiaux sieht die Gefahr von Investitionsruinen, wenn in Deutschland zu viele Ladesäulen für Elektroautos gebaut werden. "Wir brauchen nicht unbedingt an jeder Ecke eine Stromtankstelle", sagte Mastiaux, dessen Unternehmen der größte Betreiber von öffentlichen Ladesäulen für E-Autos in Deutschland ist, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Aktuell gehe die Energie Baden-Württemberg davon aus, dass 130.000 bis 150.000 Hochgeschwindigkeits-Ladepunkte für 15 Millionen E-Fahrzeuge reichen würden, rechnete der Manager vor.