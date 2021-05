vor 22 Minuten Lars Notararigo Karlsruhe "Wir bleiben, bis ihr handelt": Karlsruher Klima-Aktivisten errichten dauerhaftes Protest-Camp am Schlossvorplatz

Der Karlsruher Schlossplatz hat schon viele Demonstrationen gesehen - doch was nun dort geplant wird, ist auch für die Fächerstadt neu: In einem Gemeinschaftsprojekt verschiedener Umweltorganisationen soll am Samstag, 29. Mai, am Schlossplatz ein sogenanntes Klimacamp errichtet werden. Das Ziel der Aktivisten: So lange dauerhaft vor Ort zu bleiben, "bis Lösungen für die Klimaziele gefunden sind". Wie das genau funktionieren soll - ka-news.de hat sich mit Neele Haß von Fridays for Future Karlsruhe über die ungewöhnliche Aktion unterhalten.