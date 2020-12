vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Wildtierverbot Karlsruhe: Stimmt der Gemeinderat für eine Änderung?

Wildtiere im Zirkus? Schon lange wird über die Haltung und Darbietung von Elefanten, Antilopen und Co. in den bunten Zelten diskutiert. Viele Städte haben seither Möglichkeiten gefunden, das Tierschutzgesetz auf kommunaler Ebene zu umgehen und Wildtier-Zirkusse zu verbannen - Karlsruhe folgte im Jahr 2019. Doch jetzt muss das Verbot abgeändert werden. Der Grund: Wie ein Fall aus Ulm belegt, verstößt es gegen die Grundrechte der Zirkusunternehmen. Deshalb soll am Dienstag, den 22. Dezember, im Gemeinderat darüber entschieden werden, wie es mit dem Wildtierverbot nun weitergeht.