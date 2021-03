vor 20 Stunden Karlsruhe Wildschwein wirft Grundschüler in Karlsruhe zu Boden

Ein Wildschwein ist in Karlsruhe in eine Gruppe von Grundschülern gelaufen. Drei Kinder fielen zu Boden, erlitten aber glücklicherweise nur ein paar Schrammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor hatten mehrere Passanten zwei durch die Stadt rennende Wildschweine gemeldet.