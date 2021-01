vor 7 Stunden Stuttgart Grauer Wochenbeginn in Karlsruhe: Schnee wechselt zu Regen über

Das Wetter im Südwesten bleibt zu Beginn der neuen Woche winterlich. Am Montagvormittag gebe es gebietsweise noch Schneefälle, die im Tagesverlauf abklingen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag sei dann vor allem im Süden auch etwas Sonne möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 2 Grad im Bergland und 5 Grad im Rheintal. In Karlsruhe bleibt es voraussichtlich wolkig. Lediglich gegen Mittag können ein paar Schneeflocken fallen.