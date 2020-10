Die Samuraiwespe wurde erstmals in Deutschland nachgewiesen. Doch was hat es mit der "Mini-Wespe" auf sich? Wie ist sie nach Deutschland gekommen und warum dürfen Landwirte sich über diese Nachricht freuen? Diese Fragen beantwortete Dr. Christine Dieckhoff im Gespräch mit ka-news.de.

"Der Name der Wespe hat keine tiefere Bedeutung, es musste ein 'Common Sense' gefunden werden", erklärt Dr. Christine Dieckhoff, Leiterin für biologischen Pflanzenschutz am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg in Karlsruhe.

Zwar klingt der Name der Trissolcus japonicus, wie die Samuraiwespe im lateinischen genannt wird, spektakulär, doch mit lediglich zwei Millimetern Körpergröße ist die Schlupfwespe alles andere als bedrohlich.

Klein aber nützlich

Trotz ihrer geringen Größe dürften Landwirte in der Region erfreut über die Nachricht sein. Denn die kleine Wespe asiatischer Herkunft ist ein natürlicher Feind der marmorierten Baumwanze. Diese ist wiederum eine der größten Schädlinge in der Region und sorgt vor allem bei Obst- und Gemüsebauern für enorme Ernteverluste.

Wie genau die "Mini-Wespe nach Deutschland gekommen ist, ist aktuell unklar. Vermutlich aber auf demselben Weg wie die Baumwanze.

Diese wurde 2004 erstmals in Europa nachgewiesen. "In Deutschland wurde sie das erste Mal 2012 gefunden", erinnert sich Dieckhoff. Seitdem konnte sie sich fast ungehindert fortpflanzen, was zu der beschriebenen Plage führte.

Hoffen das die Plage beendet wird

Jetzt hoffen Wissenschaftler und Landwirte, dass die Plage ein Ende hat. "Die Samuraiwespe spürt mithilfe ihres Gersuchssinns die Eigelege der Baumwanze auf und setzt dann ihre eigenen Eier in die der Wanze", erklärt Dieckhoff. So kann theoretisch wieder ein natürliches Gleichgewicht hergestellt werden.

Wie gut diese Theorie in der Praxis funktioniert, muss und wird derzeit vom LTZ untersucht: "Erst mal müssen wir untersuchen, wo genau und wie sich die Wespe auf natürlichem Weg ausgebreitet hat. Dazu gibt es in der Schweiz und in Italien vielversprechende Studien", so Dieckhoff. Die Gefahr, dass es jetzt zu einer Plage durch die neue Wespe kommt, sieht die Expertin nicht: "Das würde ich als sehr gering einschätzen."

Die Aussicht auf das natürliche Beenden einer Plage und eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass keine neue Plage entsteht. Die Samuraiwespe darf also als "Freund" eingestuft werden.