vor 35 Minuten Stuttgart/Karlsruhe Werden Menschen von außerhalb der Ukraine benachteiligt? Verbände lassen kein gutes Haar an Migrationspolitik

Mehrere Verbände haben die grün-schwarze Landesregierung für ihre Migrationspolitik scharf kritisiert. Nicht aus der Ukraine kommende Flüchtlinge würden in Baden-Württemberg benachteiligt, sagte Feray Şahin von den Paritätischen Baden-Württemberg am Donnerstag in Stuttgart. "Wenn die Ungleichbehandlung der Flüchtlinge weiter andauert in unserem Land, droht der soziale Frieden zu brechen. Und das muss unbedingt verhindert werden."