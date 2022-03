vor 1 Stunde Karlsruhe Wer kann Kinder aus dem Ukraine-Krieg aufnehmen? Jugendamt Karlsruhe und Villa Kunterbunt veranstalten Informationsabend

Wegen des Ukraine-Krieges verlassen Immer mehr Menschen ihr Heimatland. Kinder und Jugendliche machen da keine Ausnahme, reisen oftmals sogar ohne ihre Eltern oder ohne Erziehungsberechtigten. Um ihnen ein Zuhause auf Zeit und ein familiäres Umfeld zu bieten, in dem sie beschützt in der deutschen Kultur ankommen, sucht der Landkreis Karlsruhe geeignete Familien, Paare, Lebensgemeinschaften und Einzelpersonen, die diese Kinder und Jugendlichen aufnehmen können. Das Jugendamt im Landratsamt Karlsruhe und die Villa Kunterbunt in Bruchsal-Büchenau informieren dazu am Donnerstag, 24. März, um 18 Uhr in der Sporthalle der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee.