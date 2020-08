vor 2 Stunden Lena Kube Karlsruhe Wenig Achtung vor Rettern: "Bei jedem zweiten Einsatz kämpfen wir mit Respektlosigkeit"

Zugeparkte Rettungswege, Hasstiraden im Internet, Gewalt gegen Helfer: Verroht unsere heutige Gesellschaft immer mehr? Um diesem Phänomen auf den Grund zu gehen, hat ka-news.de in einer dreiteiligen Serie mit Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei gesprochen. Denn: Diejenigen, die tagtäglich auf Einsätzen in der Öffentlichkeit unterwegs sind, bekommen die Entwicklung besonders zu spüren. Wir haben gefragt: Haben Sie in ihrem Berufsalltag mit zunehmender Respektlosigkeit zu kämpfen?