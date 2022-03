vor 3 Stunden Karlsruhe Weltfrauentag 2022 in Karlsruhe: Städtisches Klinikum hisst Flagge für Frauenrechte

Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März zeigt das Städtische Klinikum Karlsruhe Flagge für Frauenrechte. Das gab das Städtische Klinikum Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Vor dem Verwaltungsgebäude in der Moltkestraße wurde an diesem Tag eine der neuen städtischen Frauentagsfahnen gehisst und wird dort den ganzen Tag als sichtbares Zeichen der Solidarität wehen.